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Минтранс рассчитывает на увеличение количества рейсов на курорты Египта

Российская Газетаиещё 9
3 часа назад

Минтранс рассчитывает, что авиарейсов между Россией и египетскими курортами станет больше, спецкомиссия уже приняла решение по этому поводу, рассказал глава ведомства Виталий Савельев.

Минтранс рассчитывает на увеличение количества рейсов на курорты Египта
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Он пояснил, что с 9 августа будет осуществляться по пять рейсов в Шарм-эш-Шейх и Хургаду, и авиакомпании готовы увеличить это количество, однако решение остается за оперштабом по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Как стало известно, с 9 августа рейсы будет выполнять только авиакомпания "Россия" и египетский перевозчик Egypt Air, однако допуски на выполнение рейсов из разных городов получили десять российских авиакомпаний.

Савельев отметил, что выбор пал на "Россию", поскольку у этого перевозчика уже есть регулярные рейсы, которые выполнялись, а далее будут летать и другие компании.

Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в 2015 году после крушения российского самолета над Синайским полуостровом. Катастрофу признали терактом. После того, как в Каире были усилены меры безопасности в аэропортах, были разрешены полеты в этот город.

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