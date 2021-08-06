Таиланд запретил кремы от солнца, чтобы спасти кораллы

Портал Phys.org сообщил о том, что Департамент охраны природы Таиланда запретил посетителям национальных морских парков использовать солнцезащитные средства. Такое решение принято для спасения кораллов. За нарушение назначен штраф в размере до 100 тысяч бат или трех тысяч долларов.

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По мнению специалистов, оксибензон, октиноксат, 4-метилбензилиденкамфор и бутилпарабен в составе кремов вредят кораллам. Они усложняют их размножение и обесцвечивают.

Ученые считают, что из-за концентрации опасных соединений погибло большинство кораллов в заливе Майя у острова Пхи-Пхи-Лех. Это место стало популярным после выхода фильма «Пляж». В 2018 году залив закрыли от туристов.

В настоящее время на территории Таиланда находится 21 национальный парк, еще три собираются открыть.

Власти американского штата Гавайи также запретили использование солнцезащитных средств. Экологи подсчитали, что каждый день в воду попадает свыше 200 литров крема от загара. Он оказывает губительное воздействие на коралловые рифы.