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На всех пляжах Крыма вновь разрешили купаться

Lenta.ru
1 час назад

Роспотребнадзор вновь разрешил купаться на всех пляжах Крыма, ранее пострадавших от подтоплений. Об этом сообщается на сайте ведомства.

На всех пляжах Крыма вновь разрешили купаться
Фото: Виктор Коротаев / КоммерсантъВиктор Коротаев / Коммерсантъ

По результатам мониторинга питьевой и морской воды, а также песка и гравия в трех тысячах контрольных точек, решено снять ограничения на купание.

При этом в ведомстве уточнили, что наблюдение над рекреационными зонами будет продолжаться.

Ранее в июне Роспотребнадзор сообщил о запретах купания на пляжах Крыма и Севастополя. Предписание было связано с ухудшением качества морской воды из-за неблагоприятных природных катаклизмов.

18 июня Ялте за шесть часов выпала месячная норма осадков. После ливней из берегов вышла река Водопадная, затопившая часть города. Местные власти ввели режим ЧС и ограничили въезд в город.

Новости путешествий,Роспотребнадзор,
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