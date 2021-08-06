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Tуристы залезли в знаменитый фонтан и пили пиво

Даня Виттиг
43 минуты назад

В Италии группа полуголых туристов залезла в знаменитый городской фонтан. Там молодые люди распивали пиво до приезда полиции. Об этом сообщает DublinLive.

Tуристы залезли в знаменитый фонтан и пили пиво
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Группа из пяти 20-летних ирландских туристов решила искупаться в знаменитом фонтане Нептун в Италии. Мужчины разделись до трусов, взяли пиво и уселись на пьедестал медной статуи римского бога.

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Полицию предупредили о хулиганстве туристов специальной сигнализацией, установленной в фонтане. Местные жители также сообщили правоохранительным органам о выходке путешественников, так как их разбудили крики пьяных ирландцев.

«Когда мы с мужем посмотрели в окно, мы не поверили своим глазам. Эти пятеро мальчиков в нижнем белье сидели на статуе Гиганта. Они кричали, как свиньи на бойне», — вспоминают очевидцы.

Когда полиция прибыла на место происшествия, туристы попытались убежать. Двоим из них это практически удалось. Но в конечном счете все пятеро путешественников были задержаны. Во время допроса ирландцы продолжали пить пиво.

Свой поступок молодые люди объяснили тем, что захотели воссоздать культовую сцену из популярного фильма 60-х годов «Сладкая жизнь», где двое персонажей раздеваются и заходят в фонтан Треви в Риме.

Каждому туристу выписали штраф в размере 500 евро (около 43 тысяч рублей).

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