Названы места для необычного отдыха в России

Специалисты Ростуризма предложили россиянам места для необычного отдыха внутри России. Об этом сообщает газеты «Аргументы и факты».

В Ростуризме предлагают посмотреть Урал, Северный Кавказ и Дальний Восток, а также присмотреться к оздоровительному отдыху в Башкирии, Челябинской области или в республиках Северного Кавказа. Провести незабываемый отпуск можно в Мурманской области, на Камчатке, Сахалине и в Приморском крае.

Помимо этого, специалисты советуют путешественникам рассмотреть вариант речного и железнодорожного круиза. К примеру, о время путешествия по Волге можно посмотреть не только старинные купеческие города, но и познакомиться с разными народами и традициями республик в Чувашии и Татарстане.