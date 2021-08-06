Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Войти в почту

Полуголые туристы залезли в знаменитый фонтан и пили пиво до приезда полиции

Lenta.ru
1 час назад

В Италии группа полуголых туристов залезла в знаменитый городской фонтан, где распивала пиво до приезда полиции. Об этом пишет DublinLive.

Tуристы залезли в знаменитый фонтан и пили пиво
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В воскресенье, 1 августа, группа из пяти 20-летних ирландских туристов решила искупаться в знаменитом фонтане Нептун в Болонье (Италия). Мужчины разделись до трусов, взяли пиво и уселись на пьедестал медной статуи римского бога.

Отмечается, что местная полиция была предупреждена о хулиганстве туристов специальной сигнализацией, установленной в фонтане. Местные жители также сообщили правоохранительным органам о выходке путешественников — по их словам, в шесть часов утра их разбудили крики пьяных ирландцев.

«Когда мы с мужем посмотрели в окно, мы не поверили своим глазам. Эти пятеро мальчиков в нижнем белье сидели на статуе Гиганта. Они кричали, как свиньи на бойне»,

— вспоминают очевидцы.

Когда полиция прибыла на место происшествия, туристы попытались убежать. Двоим из них это практически удалось — тем не менее, в конечном счете все пятеро путешественников были задержаны. Во время допроса ирландцы продолжали пить пиво.

Свой поступок молодые люди объяснили тем, что захотели воссоздать культовую сцену из популярного фильма 60-х годов «Сладкая жизнь», где двое персонажей раздеваются и заходят в фонтан Треви в Риме.

Каждому туристу выписали штраф в размере 500 евро (около 43 тысяч рублей).

Новости путешествий,МВД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители