Tуристы залезли в знаменитый фонтан и пили пиво

В Италии группа полуголых туристов залезла в знаменитый городской фонтан, где распивала пиво до приезда полиции. Об этом пишет DublinLive.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

В воскресенье, 1 августа, группа из пяти 20-летних ирландских туристов решила искупаться в знаменитом фонтане Нептун в Болонье (Италия). Мужчины разделись до трусов, взяли пиво и уселись на пьедестал медной статуи римского бога.

Отмечается, что местная полиция была предупреждена о хулиганстве туристов специальной сигнализацией, установленной в фонтане. Местные жители также сообщили правоохранительным органам о выходке путешественников — по их словам, в шесть часов утра их разбудили крики пьяных ирландцев.

«Когда мы с мужем посмотрели в окно, мы не поверили своим глазам. Эти пятеро мальчиков в нижнем белье сидели на статуе Гиганта. Они кричали, как свиньи на бойне»,

— вспоминают очевидцы.

Когда полиция прибыла на место происшествия, туристы попытались убежать. Двоим из них это практически удалось — тем не менее, в конечном счете все пятеро путешественников были задержаны. Во время допроса ирландцы продолжали пить пиво.

Свой поступок молодые люди объяснили тем, что захотели воссоздать культовую сцену из популярного фильма 60-х годов «Сладкая жизнь», где двое персонажей раздеваются и заходят в фонтан Треви в Риме.