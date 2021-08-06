В Россию попросили пустить круизные суда с иностранцами

Крупнейшие пассажирские порты и круизные компании попросили власти открыть морские пункты пропуска через границу и разрешить судозаходы для иностранных туристов. «Коммерсант» сообщил, что такие поправки уже подготовил «Росморпорт». Бизнес указал на финансовые потери от запрета и грозящие отрасли убытки, в то время как иностранные круизные линии возобновили работу и проявляют интерес к заходам в РФ. В свою очередь, эксперты отметили, что ситуация наносит удар по имиджу России как туристического направления и грозит потерей будущего пассажиропотока. «Росморпорт» направил в Росморречфлот, подведомственный Минтрансу, предложения о возобновлении обслуживания круизных судов и пассажирских паромов в портах, рассказал «Коммерсант». Власти ввели запрет на въезд иностранцев в РФ на фоне пандемии коронавируса в марте 2020 года. В «Росморпорте» также напомнили, что весной власти возобновили авиасообщение с 16 странами, в том числе с Великобританией, Швейцарией, ОАЭ, Японией и Турцией. Тем временем операторы круизных терминалов и судов, работающие на международных маршрутах, «несут значительные экономические потери». По данным «Коммерсанта», первой отменить ограничения предложила компания «Интермарин Круиз Ферри Менеджмент», специализирующаяся на обслуживании круизных и пассажирских судов. Её представители указали в письме «Росморпорту», что многие иностранные круизные линии возобновили работу и запрашивают заходы в российские порты. Например, «Коста Азия» планировала по десять судозаходов с японскими туристами во Владивосток и Корсаков без схода на берег. Одновременно с этим компании проявляли интерес к Петропавловску-Камчатскому, Санкт-Петербургу и Сочи. «Морской фасад» уже предложил правительству Петербурга возобновить работу морского пассажирского транспорта. По словам гендиректора компании Вадима Каширина, городская администрация и порт готовят совместное обращение в федеральные органы власти. С аналогичной инициативой выступают порты Сочи и Владивостока. По словам Каширина, многие порты и круизные компании разработали стандарты безопасности, которые подразумевают вакцинацию сотрудников и ПЦР-тестирование на борту. По данным «Коммерсанта», с просьбой открыть морские пункты пропуска уже обращались к премьеру Михаилу Мишустину губернатор Приморского края Олег Кожемяко и Ассоциация морских торговых портов. Аналогичные просьбы к главе оперштаба Татьяне Голиковой направлял порт Сочи. В Росморречфлоте и Минтрансе тему комментировать не стали. В Роспотребнадзоре запрос газеты переадресовали в оперативный штаб правительства по коронавирусу, где также отказались от комментариев. В марте 2020 года из-за коронавируса Роспотребнадзор не разрешил зайти в порт Владивостока круизному лайнеру Costa NeoRomantica, который принадлежит итальянской Costa Cruises. Судну требовались дозаправка, пополнение запасов и смена членов экипажа. В апреле 2021 года сообщалось , что Россия решила закрыть три района Чёрного моря для иностранных кораблей. В свою очередь, Керченский пролив тогда остался открытым для судоходства. Фото: Pixabay, Pixabay License Ещё ближе к делу — главные новости и самые интересные истории в нашем Telegram-канале .