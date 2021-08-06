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Россиянка описала самый дорогой пляж Евпатории фразой «стало не по себе»

Lenta.ru
59 минут назад

Россиянка побывала на пляже «Лазурный берег», считающимся самым дорогим и роскошным в Евпатории, и описала его фразой «стало не по себе». Об этом она рассказала в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

«Стало не по себе»: о самом дорогом пляже Евпатории
Фото: Константин Михальчевский / РИА НовостиКонстантин Михальчевский / РИА Новости

Во-первых, автора статьи возмутил платный вход на прибрежную территорию — 40 рублей с человека. По словам путешественницы, за эти деньги она предпочла бы купить сок или капучино.

Однако напитки на «Лазурном берегу» стоили минимум 200 рублей за «небольшой стаканчик». По словам туристки, на обычных набережных цена редко превышала 80-100 рублей.

Кроме того, россиянку неприятно удивила стоимость платных услуг. Так, десятиминутное катание на гидроцикле предлагали за 3,5 тысячи рублей, аренда беседки обошлась в четыре тысячи рублей, а массаж — в две тысячи.

«Ощущение, как будто отдыхающие здесь нужны лишь для того, чтобы выжать из них по максимуму денег»,

— подытожила она.

Однако блогерша отметила и достоинства пляжа, например, удобный пологий вход в море, чистый песок и отсутствие толп туристов.

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