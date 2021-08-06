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Туристка призвала не ныть и быть добрее к российскому югу

Даня Виттиг
29 минут назад

Туристка бюджетно отдохнула в Сочи и заплатила всего 57 тысяч рублей на двоих за неделю. Девушка призвала читателей быть добрее к российскому югу. Об этом сообщил портал «Тонкости туризма».

Туристка призвала не ныть и быть добрее к российскому югу
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Сначала путешественница опасалась ехать в Сочи из-за недавних ливней и высокой загрузки. Но из-за ограниченного бюджета и истекающего срока загранпаспорта россиянка передумала и решила поехать на Черное море.

Однако ей повело с отелем несмотря на удаленность от моря — он располагался на третьей линии. До пляжа было 300 метров, а из окон номера открывался вид на дендрарий. Кроме того, она отметила качественное питание в столовой.

Тем не менее, туристка возмутилась из-за отсутствия территории у гостиницы и «невероятной слышимости» в комнатах.

«Люди в коридоре как будто мимо вашей кровати идут и разговаривают»,— рассказала она.

Говоря о дорогостоящих развлечениях, девушка посоветовала «не ныть» и искать альтернативы — бесплатные достопримечательности, бюджетные супермаркеты и закусочные.

«В общем, отдыхом довольны. Мне кажется, каждый выбирает сам, как устроить свой отпуск и на что обращать внимание», — заключила она.

Ранее "Рамблер" сообщал, как на российском юге работают без прививок.

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