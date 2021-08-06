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Россиянам назвали места для необычного отдыха внутри страны

runews24.ru
23 минуты назад

Специалисты Ростуризма предложили россиянам места для необычного отдыха внутри России. Как сообщает газета «Аргументы и факты», туристам предлагают посмотреть Урал, Северный Кавказ и Дальний Восток.

Названы места для необычного отдыха в России
Фото: Runews24.ruRunews24.ru

В Ростуризме советуют россиянам присмотреться к оздоровительному или активному отдыху в Башкирии, Челябинской области или в республиках Северного Кавказа - Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Чечне и Карачаево-Черкесии.

Также провести незабываемый отпуск можно в Мурманской области, на Камчатке, Сахалине и в Приморском крае.

Помимо этого, специалисты советуют путешественникам рассмотреть вариант речного и железнодорожного круиза. К примеру, о время путешествия по Волге можно посмотреть не только старинные купеческие города, но и познакомиться с разными народами и традициями республик в Чувашии и Татарстане.

Новости путешествий,Ростуризм,
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