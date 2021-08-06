Туристка призвала быть добрее к российскому югу

Туристка бюджетно отдохнула в Сочи, заплатив 57 тысяч рублей на двоих за неделю, и призвала быть добрее к российскому югу. Впечатления девушки опубликовал портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости Артур Лебедев / РИА Новости

По словам путешественницы, поначалу она опасалась ехать в Сочи из-за недавних ливней и высокой загрузки. Но из-за ограниченного бюджета и истекающего срока загранпаспорта россиянка передумала и решила поехать на Черное море.

Как рассказала автор, ей повело с отелем несмотря на удаленность от моря — он располагался на третьей линии. До пляжа было 300 метров, а из окон номера открывался вид на дендрарий. Кроме того, она отметила качественное питание в столовой.

Тем не менее, туристка возмутилась из-за отсутствия территории у гостиницы и «невероятной слышимости» в комнатах.

«Люди в коридоре как будто мимо вашей кровати идут и разговаривают»,

— рассказала она.

Говоря о дорогостоящих развлечениях и ресторанах в Сочи, девушка посоветовала «не ныть» и искать альтернативы — бесплатные достопримечательности, бюджетные супермаркеты и закусочные.

«В общем, отдыхом довольны. Мне кажется, каждый выбирает сам, как устроить свой отпуск и на что обращать внимание»,