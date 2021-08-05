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Желающим отдохнуть на Новый год россиянам дали советы по планированию отпуска

Lenta.ruиещё 1
1 час назад

Россиянам, желающим отправиться в путешествие на новогодние праздники, посоветовали бронировать туры уже в августе. Об этом сообщает радио Sputnik.

Когда лучше покупать туры на Новый год
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Рекомендации по планированию отпуска дал член президиума Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян. По его словам, в зимние месяцы самый большой ажиотаж будет вокруг российских горнолыжных курортов на Красной Поляне, Урале, в Приэльбрусье и Архызе.

Эксперт добавил, что если в конце лета еще есть большой выбор отелей по привлекательным ценам, то к ноябрю могут остаться только номера категории «люкс» за 100 тысяч рублей.

При этом гостиницы, расположенные у моря, обычно пользуются меньшим спросом в конце декабря — начале января. В Ялте, Сочи и Геленджике можно найти свободные номера за 10 дней до праздников.

Как отметил Мкртчян, планирование зарубежных поездок на Новый год, скорее всего, осложнится из-за нестабильной эпидемиологической ситуации в мире.

«Пока мы не знаем, какие новые страны будут открываться. Если страна еще не открыта, то лучше подождать»,

— подчеркнул он.

Ранее в июле стало известно, что российские туристы на 16 процентов чаще перестали планировать отпуск заранее, приобретая железнодорожные и авиабилеты в день поездки. В основном перелеты в день покупки совершали жители Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи.

Новости путешествий,Алексан Мкртчян,
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