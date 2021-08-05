Названы самые желанные для посещения россиян страны

«В целом люди бронируют билеты туда же, куда ищут. Но США и Италия в этот список не вошли. Их место заняли Сербия и Арабские Эмираты»,

Ранее в мае россияне рассказали о желанных странах для путешествий. Примерно 20 процентов опрошенных сервисом OneTwoTrip соотечественников больше всего ждут открытия Италии. Около 10 процентов надеются на возобновление путешествий в такую страну, как Таиланд, восемь процентов — в Испанию, пять процентов — во Францию и еще три процента — во Вьетнам.