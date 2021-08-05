Почему миллионы туристов негативно влияют на Крым

Из-за многочисленных туристов в Крыму страдает транспортная и рекреационная инфраструктура. Пагубное влиянии путешественников на регион в интервью РИА Новости раскрыл доцент кафедры туризма Таврической академии КФУ им. В.И. Вернадского Игорь Вахрушев.

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Эксперт пояснил, что многомиллионные потоки путешественников в регион создают большую нагрузку на дорожную сеть полуострова. По его словам, трасса «Таврида» частично «облегчила» ситуацию, но проблемы остаются с транспортной инфраструктурой в небольших курортных поселках и на подъездах к ним.

«Тут необязательно гнаться за расширением или повышением пропускной способности. Достаточно грамотно подойти к системе перехватывающих парковок»,

— считает Вахрушев.

Также специалист отметил и нагрузку на рекреацию — отдых в диких местах с палаткой или на автомобиле. По мнению доцента, «возрождение организованных автокемпингов» в регионе может дать стимул для развития нового туристического направления.

«В популярных у туристов местах надо создать какие-то условия — причем в случае с кепмингами они незначительны — достаточно подвести электричество, организовать туалет и вывоз мусора»,

— предложил решение эксперт.

Ранее в августе сообщалось, что из-за новых условий заселения в отели Краснодарского края российские туристы массово поменяли планы и поехали отдыхать в другие регионы — одним из них стал Крым.