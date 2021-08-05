Нашествие медуз в районе станиц Голубицкой и Должанской попало на видео. Ролик был опубликован в Instagram-аккаунте @krasnodar_kray.

На размещенных в сети кадрах видно, как беременная женщина пытается очистить место для купания, вынося из воды огромных медуз и бросая их на берег.

«Отдыхающие на пляже в Азовском море расчищают себе дорожку в море, чтобы можно было нормально искупаться. При этом из-за палящего зноя медузы быстро на берегу разлагаются и вокруг них распространяется невыносимая вонь»,

— написал автор опубликованного ролика.

Видеозапись вызвала недовольство пользователей сети. «Так можно все лето расчищать. Где коммунальные службы города?», «Болото, а не море», «Сетями бы как-нибудь почистили. Вопросы к администрации », «Действительно, нужен своевременный вывоз медуз, пахнет отвратительно», — возмущались они.