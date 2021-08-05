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Стало известно о повышении цен на отдых в Турции

Lenta.ru
1 час назад

Стало известно о повышении цен на отдых в Турции. Стоимость размещения в отелях курорта в среднем подорожала на 20 процентов по сравнению с 2020 годом из-за резкого скачка уровня потребительской инфляции в стране. Об этом сообщает информационный портал «Турпром» со ссылкой на заявление заместителя председателя Республиканской народной партии (РНП) Вели Агбаба.

Стало известно о повышении цен на отдых в Турции
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Согласно данным статистического управления Турции, инфляция за июль 2021 года стала самой высокой за последние 18 лет и составила 18,95 процента по сравнению с тем же месяцем предыдущего года.

По словам заместителя председателя РНП, рост инфляции отразился на ценах в ресторанах и отелях, которые поднялись на 2,72 процента по сравнению с прошлым месяцем, на 15,19 — по сравнению с декабрем предыдущего года, и на 20,63 процента с июля 2020 года.

Кроме того, подорожание коснулось сферы продуктовой розницы и транспорта, где цены поднялись в среднем по стране на 24 процента.

Ранее в августе россиянин сравнил траты на отдых в Турции и Крыму и назвал самый выгодный курорт. По словам блогера, стоимость жилья оказалась схожей, на питание и поездки на общественном транспорте в Стамбуле турист потратил несколько меньше, чем в Крыму. В итоге путешественник пришел к выводу, что поездка за границу может оказаться не только дешевле, но и комфортнее, чем отдых на популярных российских курортах.

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