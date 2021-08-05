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Россиянка сравнила Хургаду и Шарм-эль-Шейх

Стелла Шмель
1 час назад

Туристка из России отправилась в Египет и сравнила курорт Хурганды с отелями Шарм-эль-Шейха, где была ранее. Впечатления от поездки опубликовал блог "Тонкости туризма" в "Яндекс.Дзен".

Россиянка сравнила Хургаду и Шарм-эль-Шейх
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Планируя отдых, она выбирала между Хургадой, Шарм-эль-Шейхом и городом Мерса-Матрух. Пришлось выбрать Хургаду, так как в других курортных зонах не было свободных мест в отелях.

Плюс Хургады - пологий спуск в море.

"Шарм — это кораллы, но мы не ныряльщики, а купальщики, поэтому нам нужен пологий вход, а не походы по понтону под палящим солнцем",

- написала она.

Также она была приятно удивлена широкими пляжами, близостью к аэропорту и большую территорию отеля, которую можно не покидать круглыми сутками.

"Отдых в Хургаде мне понравился больше. Мне кажется, отельеры Шарма думают, что недочеты сервиса компенсируются богатым подводным миром, поэтому не стремятся поднимать уровень обслуживания",

- заключила она.

Ранее "Рамблер" писал, что россиянку неприятно поразил отдых в Египте.

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