Что делать, если вы внезапно остались без денег на отдыхе

Самое неприятное, что может произойти на долгожданном отдыхе — потеря денег. Причем чаще всего это происходит из-за краж и нашей невнимательности. Но даже в такой ситуации важно не паниковать, а подойти к решению ситуации трезво. Мы подскажем несколько основных моментов, которые необходимо осуществить при потере основной суммы на отдыхе. Не бойтесь просить помощи Многие, отойдя от первого шока после потери крупной суммы, начинают пересчитывать оставшиеся средства и, если времени до отъезда осталось немного, растягивают небольшую сумму. Не стоит так делать. Во-первых, вы не знаете, какие внезапные траты у вас могут возникнуть в оставшееся время отпуска, а попасть в ситуацию, когда вам не хватает денег даже на такси в аэропорт, когда до вылета остается пара часов, очень неприятно. Это особенно важно, если вы отдыхаете с детьми. Не рискуйте и не думайте, что обойдетесь малым. Отправьте запрос близким или друзьям, попросите сделать денежный перевод, даже если вы принципиально не берете в долг, сейчас вы оказались в экстренной ситуации, когда займ денег вам просто необходим. Чтобы получить денежный перевод, необходимо предъявить паспорт, а снять деньги после выполненного перевода можно уже через 10 минут. Но если у вас украли не только деньги, но и документы, в большинстве случаев можно договориться с администрацией отеля об оформлении перевода на их сотрудника. Чаще всего туристам идут на встречу. Идем в полицию Дома мы всегда стараемся избегать привлечения полиции, однако в такой ситуации без нее никак не обойтись, особенно если вы оказались в чужой стране максимально далеко от дома. В полиции вам выдадут справку, с которой вы сможете решить большую часть проблем, связанных с отсутствием украденной карты. Вы сможете проехать на городском автобусе, если пропажа денег произошла непосредственно в конце вашего отдыха, а может произойти так, что вам будет просто не хватать на автобус или такси до вокзала или аэропорта. Справка станет вашим спасением в такой ситуации. Не идем в город Что делать, если деньги исчезли сразу после вашего приезда? Как мы уже говорили, не боимся обращаться к знакомым за помощью, при этом, если вы не успели выйти из здания вокзала или аэропорта, оставайтесь внутри, пока не получите ответ от близких, это особенно важно, когда вы приехали ночью, а добираться до отеля далеко, да еще и на частном транспорте. Не рискуйте и не надейтесь, что местное население войдет в ваше положение. Ждите ответа от близких, а пока оставайтесь в здании, где всегда есть охрана, бесплатная вода, туалет, а также можно получить экстренную помощь.