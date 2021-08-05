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Россияне рассказали, чем питаются во время путешествия на поезде

Диана Товсепова
46 минут назад

Любимым перекусом россиян во время путешествия на поезде стали бутерброды — их предпочитают 19% пассажиров. Соответствующие данные эксперты сервиса поездок и путешествий «Туту.ру» получили с помощью опроса.

Россияне рассказали, чем питаются в поезде
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Так, в опросе приняли участие 2,1 тысячи человек. Оказалось, что помимо сендвичей, популярен фастфуд и горячие напитки (чай или кофе) со сладостями. акой перекус выбирают 12% и 11% респондентов соответственно.

17% опрошенных рассказали, что любят есть в поезде строго домашние блюда. Однако им при этом неважно, какие именно.

Орехи и сухофрукты и свежие фрукты менее востребованы — их выбирают по 6% респондентов.

Самыми непопулярными среди перекусов стали шоколадки, молочные продукты и чипсы.

Ранее "Рамблер" сообщал о том, где необычно отдохнуть в России.

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