Россияне рассказали, чем питаются в поезде

Любимым перекусом россиян во время путешествия на поезде стали бутерброды — их предпочитают 19% пассажиров. Соответствующие данные эксперты сервиса поездок и путешествий «Туту.ру» получили с помощью опроса.

Так, в опросе приняли участие 2,1 тысячи человек. Оказалось, что помимо сендвичей, популярен фастфуд и горячие напитки (чай или кофе) со сладостями. акой перекус выбирают 12% и 11% респондентов соответственно.

17% опрошенных рассказали, что любят есть в поезде строго домашние блюда. Однако им при этом неважно, какие именно.

Орехи и сухофрукты и свежие фрукты менее востребованы — их выбирают по 6% респондентов.

Самыми непопулярными среди перекусов стали шоколадки, молочные продукты и чипсы.