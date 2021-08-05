Какие россияне больше всего любят отдых в Турции

Ранее сообщалось, что Турцию назвали самым бюджетным зарубежным направлениям для россиян в августе. Так, авиабилеты в республику обойдутся путешественникам в 13 тысяч рублей в обе стороны. На втором месте по доступности — Кипр, куда добраться без пересадок можно за 25 тысяч. В тройку лидеров вошла Хорватия. Поездка на Балканы будет стоить от 18 тысяч рублей туда-обратно на одного человека.