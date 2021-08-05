Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Войти в почту

Жители пяти городов России оказались главными любителями отдыха в Турции

Lenta.ruиещё 6
1 час назад

Названы города России, жители которых оказались главными любителями отдыха в Турции. Об этом сообщает портал «Интерфакс-Туризм» со ссылкой на пресс-службу туроператора Coral Travel.

Какие россияне больше всего любят отдых в Турции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Активнее всего турпакеты покупают жители Екатеринбурга, Казани, Новосибирска, Уфы и Санкт-Петербурга», — рассказал представитель компании, отметив, что всего региональная чартерная программа в республику включает порядка 30 российских городов.

Относительно выбора отелей, повышенным спросом у туристов всех регионов пользуются объекты категории трех и четырех звезд. Меньшее количество путешественников предпочитают гостиницы премиального сегмента.

Ранее сообщалось, что Турцию назвали самым бюджетным зарубежным направлениям для россиян в августе. Так, авиабилеты в республику обойдутся путешественникам в 13 тысяч рублей в обе стороны. На втором месте по доступности — Кипр, куда добраться без пересадок можно за 25 тысяч. В тройку лидеров вошла Хорватия. Поездка на Балканы будет стоить от 18 тысяч рублей туда-обратно на одного человека.

Новости путешествий,Интерфакс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители