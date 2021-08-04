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Россиянам объяснили повышение стоимости отдыха внутри страны и за рубежом

Lenta.ru
1 час назад

Стоимость отдыха внутри страны и за рубежом для россиян выросла по сравнению с допандемийным 2019 годом. Причины повышения цен на туры объяснила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в беседе с «Интерфаксом».

Почему в России и за рубежом поднялись цены на отдых
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«По сути дешевых или горящих спецпредложений со снижением цены на 30 и более процентов больше нет. Бюджетный отдых сохранился на внутренних курортах и турецком направлении, где есть чартеры и можно маневрировать ценой»,

— заявила руководитель АТОР.

Также она обратила внимание на то, что на большинстве направлений дефицита туристов нет, а спрос превышает предложение, в связи с чем нет борьбы за клиентов, которая обычно приводит к снижению цен на путевки.

Эксперт отметила, что на некоторых направлениях — Объединенных Арабских Эмиратах, Кубе, Греции — динамика роста составила даже более 25 процентов.

Также Ломидзе рассказала, что туроператоры сообщают об изменении спроса в сторону бронирования дорогих отелей. «Это началось еще в 2020 году, а сейчас стало однозначной тенденцией. В первую очередь выкупается то, что дорого», — заявила она.

Причиной подобных изменений, по мнению специалиста, стало устойчивое материальное положение отдыхающих в премиальном сегменте, на которых не повлияло ухудшение экономической ситуации на фоне пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что российские туристы массово устремились на отдых в дорогостоящие объекты размещения за границей — с января по вторую половину июля 2021 года спрос на отпуск такой категории значительно вырос. Так, количество проданных в 2019 году путевок на Кипр компанией «Русский экспресс» в гостиницы категории пять звезд составило 27 процентов, в 2021 году эта цифра выросла до 50 процентов от общего количества туров.

Новости путешествий,Майя Ломидзе,Ассоциация туроператоров России,Интерфакс,
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