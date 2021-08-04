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Пассажир самолета публично домогался стюардесс и был примотан скотчем к креслу

Lenta.ru
2 часа назад

Пассажир устроил дебош и драку на борту самолета и был примотан попутчиками скотчем к креслу до окончания рейса. Об этом пишет New York Post.

Пассажир домогался стюардесс и был примотан к креслу
Фото: Кадр: nypost.comКадр: nypost.com

Уточняется, что инцидент произошел на борту авиакомпании Frontier Airlines. Авиалайнер следовал в субботу, 31 июля, из Филадельфии в Майами. Во время полета 22-летний Максвелл Берри (Maxwell Berry) заказал два напитка и начал публично сексуально домогаться стюардессы, не реагируя на замечания членов экипажа.

Позже дебошир пролил напиток себе на рубашку, отправился в уборную, вышел оттуда с оголенным торсом и ходил в таком виде по самолету в течение 15 минут. Затем пассажир обнял двух стюардесс и потрогал их за грудь. В итоге мужчину насильно усадили в кресло, однако он затеял драку с бортпроводником, за что был примотан к своему сиденью скотчем и обездвижен до конца полета.

Отмечается, что после приземления лайнера в аэропорту назначения туриста задержали правоохранительные органы. До завершения расследования и установления всех подробностей инцидента авиакомпания освободила присутствовавших на рейсе сотрудников от работы.

Ранее в августе пассажиры устроили драку в самолете из-за откинутого сиденья и попали на видео. На опубликованных кадрах видно, как сперва мужчины угрожают друг другу словесно, а затем начинают бить друг друга по спине и животу, задевая при этом других людей.

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