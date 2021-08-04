Собчак назвала способ попасть в любую европейскую страну

«Кому же стало хуже от вашего мирового лицемерия и перекрытого авиасообщения? Как всегда, среднему классу. И это бесит больше всего. Страдают те, кому дорого летать джетами и делать медобслуживание или бизнес-визу в Европу. Чего добились? Только усилили классовое неравенство вашим лицемерием. Как обычно: хотели как лучше, пoлучилось как всегда»,