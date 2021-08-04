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Собчак назвала способ попасть в любую европейскую страну

Lenta.ru
39 минут назад

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак негативно высказалась по поводу локдаунов, введенных во многих государствах мира из-за пандемии коронавируса, а также рассказала, как попасть в любую европейскую страну во время пандемии коронавируса. Свой способ Собчак описала в Instagram.

Собчак назвала способ попасть в любую европейскую страну
Фото: @xenia_sobchak@xenia_sobchak

Телеведущая начала с того, что назвала локдауны всех стран «чудовищным лицемерием». Она объяснила такую позицию тем, что закрытые границы, по ее мнению, не мешают людям путешествовать по миру, однако добавляют к поездкам лишние бюрократические процедуры.

«Вьехать можно куда угодно, будем реалистами. И все, кто хотел, обзавелись и нужными документами и знают, как легально обходить все ограничения. Ну, как крайний вариант — летишь в Грецию и оттуда уже в любую европейскую страну»,

— написала Собчак.

По словам журналистки, путешествовать по Европе после введения локдаунов стало приятнее, потому что количество туристов резко сократилось. Однако путешествия стали недоступны для тех людей, которые так и не научились «преодолевать адовую бюрократию».

«Кому же стало хуже от вашего мирового лицемерия и перекрытого авиасообщения? Как всегда, среднему классу. И это бесит больше всего. Страдают те, кому дорого летать джетами и делать медобслуживание или бизнес-визу в Европу. Чего добились? Только усилили классовое неравенство вашим лицемерием. Как обычно: хотели как лучше, пoлучилось как всегда»,

— заключила телеведущая.

Новости путешествий,Ксения Собчак,
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