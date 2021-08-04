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Названы популярные для отдыха с детьми места в России в бархатном сезоне

Lenta.ru
39 минут назад

Россиянам назвали самые популярные места внутри страны для отдыха с детьми в предстоящем бархатном сезоне. Об этом стало известно из результатов исследования онлайн-сервиса бронирования жилья TVIL.RU, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Популярные для отдыха с детьми места в РФ в бархатном сезоне
Фото: Виктор Коротаев / КоммерсантъВиктор Коротаев / Коммерсантъ

Так, самым востребованным направлением сентября-октября оказалась Евпатория — в среднем россияне приезжают отдохнуть на крымский курорт на 12 ночей, день проживания обходится им в 2,9 тысячи рублей.

На втором месте оказался Сочи, средняя стоимость одной ночи в отеле начинается от 2,5 тысячи рублей. Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург, снять номер на сутки в северной столице можно от 3,9 тысячи рублей.

Также популярными направлениями для отдыха с детьми осенью оказались Ростов-на-Дону, Кисловодск, Воронеж, Нижний Новгород, Москва и Саратов.

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