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Россиянам разъяснили правила въезда в Тунис

Даня Виттиг
1 час назад

Россиянам разъяснили правила въезда в Тунис. Условия приема авиапассажиров опубликованы на сайте Росавиации.

Россиянам разъяснили правила въезда в Тунис
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

При регистрации в аэропорту перед вылетом туристам необходимо предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не позднее чем за 72 часа до рейса. Справку необходимо показать и по прибытии в аэропорты Туниса.

Правила распространяются на всех граждан России, включая вакцинированных. Исключение сделано только для детей до 12 лет, которые освобождены от этой процедуры.

В июле посольство России дало рекомендации туристам в Тунисе. Россиянам посоветовали не обращаться в диппредставительства или медицинские учреждения республики за помощью.

Ранее "Рамблер" сообщал, в Греции и Кипре возросла заболеваемость COVID-19.

Новости путешествий,Росавиация,
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