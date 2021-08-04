Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Войти в почту

Куда можно поехать отдыхать без ПЦР-тестов и вакцин

Даня Виттиг
1 час назад

В августе россияне без ПЦР-тестов и сертификатов о вакцинации могут отправиться в несколько зарубежных стран. Об этом сообщает РИА Новости.

Куда можно поехать отдыхать без ПЦР-тестов и вакцин
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"Необходимость подтвердить свое состояние здоровья ПЦР-тестом стала уже привычным для путешественников, направляющихся как за рубеж, так и по России, но есть места, где у туристов не спросят ни результат ПЦР-теста, ни сертификат о вакцинации. Среди популярных направлений отдыха, где никаких документов, кроме паспорта, авиабилета и ваучера на отель туристам не понадобится, есть как зарубежные, так и внутрироссийские направления", - сказали в пресс-службе TUI Россия.

К популярным странам, в которые россияне въезжают без ПЦР-тестов или сертификатов о вакцинации относится Абхазия и Албания.

"Отдохнуть в Абхазии туристы могут, забронировав тур с перелетом до Сочи или только проживание. В столицу Албании – Тирану из Москвы, Самары и Екатеринбурга летают прямые рейсы авиакомпании "Уральские авиалинии", - добавили в TUI Россия.

Сейчас туристы опробовали отдых в Албании. Недельный отдых там обойдется в августе от 43 тысяч рублей на человека, также не требуют тесты Черногория и Доминикана.

"К странам, в которых на сегодняшний день не требуется предъявление ПЦР-тестов, относятся также Мексика и Египет", - рассказали в пресс-службе Anex Tour. В компании отметили, что отдых в августе в Мексике на двоих в отеле четыре звезды за семь ночей придется отдать от 161,3 тысячи рублей. В Египте на этих же условиях - 107 тысяч рублей. Стоимость туров по России, а именно в Калининград, куда также не нужны тесты и вакцины, составит от 58,4 тысячи рублей на двоих в отеле четыре звезды на семь ночей", - уточнили в Anex Tour.

Ранее "Рамблер" сообщал, зачем брать отпуск, если никуда не едешь.

Новости путешествий,Уральские авиалинии,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители