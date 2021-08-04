Куда можно поехать отдыхать без ПЦР-тестов и вакцин

В августе россияне без ПЦР-тестов и сертификатов о вакцинации могут отправиться в несколько зарубежных стран. Об этом сообщает РИА Новости.
"Необходимость подтвердить свое состояние здоровья ПЦР-тестом стала уже привычным для путешественников, направляющихся как за рубеж, так и по России, но есть места, где у туристов не спросят ни результат ПЦР-теста, ни сертификат о вакцинации. Среди популярных направлений отдыха, где никаких документов, кроме паспорта, авиабилета и ваучера на отель туристам не понадобится, есть как зарубежные, так и внутрироссийские направления", - сказали в пресс-службе TUI Россия.
К популярным странам, в которые россияне въезжают без ПЦР-тестов или сертификатов о вакцинации относится Абхазия и Албания.
"Отдохнуть в Абхазии туристы могут, забронировав тур с перелетом до Сочи или только проживание. В столицу Албании – Тирану из Москвы, Самары и Екатеринбурга летают прямые рейсы авиакомпании "Уральские авиалинии", - добавили в TUI Россия.
Сейчас туристы опробовали отдых в Албании. Недельный отдых там обойдется в августе от 43 тысяч рублей на человека, также не требуют тесты Черногория и Доминикана.
"К странам, в которых на сегодняшний день не требуется предъявление ПЦР-тестов, относятся также Мексика и Египет", - рассказали в пресс-службе Anex Tour. В компании отметили, что отдых в августе в Мексике на двоих в отеле четыре звезды за семь ночей придется отдать от 161,3 тысячи рублей. В Египте на этих же условиях - 107 тысяч рублей. Стоимость туров по России, а именно в Калининград, куда также не нужны тесты и вакцины, составит от 58,4 тысячи рублей на двоих в отеле четыре звезды на семь ночей", - уточнили в Anex Tour.
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