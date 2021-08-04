Женщина закурила в бизнес-классе самолета, летевшего из Бодрума в Москву

Пассажирка бизнес-класса закурила в салоне самолета. Борт летел из турецкого Бодрума в Москву, сообщает Telegram-канал «Кухня Аэрофлота».

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Женщина сняла маску и начала курить. Происходящее попало на видео.

— Женщина очень хорошо отдохнула на рейсе Бодрум — Москва. Если вы думали, что курить в самолете строго запрещено, то некоторым пассажирам бизнес-класса на это плевать, — подписал видеоролик автор публикации.

Женщине может грозить штраф до 1,5 тысячи рублей. Если из-за нее придется прервать полет, сумма штрафа увеличится в разы.