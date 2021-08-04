Россиянам разъяснили правила въезда в Тунис. Условия приема авиапассажиров в популярной пляжной стране опубликованы на сайте Росавиации.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Согласно документу, при регистрации в аэропорту перед вылетом туристам необходимо предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не позднее чем за 72 часа до рейса. Данную справку пассажиры должны показать и по прибытии в тунисские аэропорты.

Отмечается, что правила распространяются на всех граждан России, включая вакцинированных. Исключение сделано только для детей до 12 лет, которые освобождены от этой процедуры.