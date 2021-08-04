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«Круглосуточно летают вертолеты»: туристы о Турции

Даня Виттиг
19 минут назад

Рядом с турецким городом Манавгат в провинции Анталья продолжают разгораться лесные пожары. За несколько дней они дошли до зоны отдыха туристов на несколько километров. Об этом сообщили туристы из Тюмени.

«Круглосуточно летают вертолеты»: туристы о Турции
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Раньше зарево от лесных пожаров виднелось где-то далеко. Сейчас огонь приблизился к нашему и соседним отелям на довольно приличное расстояние. Администрация говорит, что все в порядке, бояться нечего. Но рядом с нами уже круглосуточно летают вертолеты с емкостями для тушения воды. Также днем можно увидеть, как самолеты-амфибии один за другим набирают воду из моря. Все это вызывает определенное беспокойство».

Многие туристы упаковали вещи на случай внезапной эвакуации. По слухам, в соседних городах постояльцев отелей экстренно вывезли из мест отдыха посреди ночи из-за лесных пожаров.

Ранее "Рамблер" сообщал, почему россиянка разочаровалась в Турции.

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