«Круглосуточно летают вертолеты»: туристы о Турции

Рядом с турецким городом Манавгат в провинции Анталья продолжают разгораться лесные пожары. За несколько дней они дошли до зоны отдыха туристов на несколько километров. Об этом сообщили туристы из Тюмени.
«Раньше зарево от лесных пожаров виднелось где-то далеко. Сейчас огонь приблизился к нашему и соседним отелям на довольно приличное расстояние. Администрация говорит, что все в порядке, бояться нечего. Но рядом с нами уже круглосуточно летают вертолеты с емкостями для тушения воды. Также днем можно увидеть, как самолеты-амфибии один за другим набирают воду из моря. Все это вызывает определенное беспокойство».
Многие туристы упаковали вещи на случай внезапной эвакуации. По слухам, в соседних городах постояльцев отелей экстренно вывезли из мест отдыха посреди ночи из-за лесных пожаров.
Ранее "Рамблер" сообщал, почему россиянка разочаровалась в Турции.