«Аэрофлот» анонсировал прямые рейсы в Шри-Ланку

Полеты из Москвы запланированы дважды в неделю на самолетах Airbus A330-300. Маршрут Москва — Коломбо будет выполняться по четвергам и субботам, а обратный рейс — по пятницам и воскресеньям. Первый вылет состоится 2 сентября в 23:40, прибытие в Коломбо — в 10:50 по местному времени. Время отправления обратного рейса — 23:55 по местному времени, прибытия — 06:50 по Москве.