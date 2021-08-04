Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Войти в почту

«Аэрофлот» анонсировал прямые рейсы в Шри-Ланку

Lenta.ru
1 час назад

Российская авиакомпания «Аэрофлот» анонсировала прямые рейсы в Шри-Ланку, которая считается популярной среди россиян пляжной страной. Об этом сообщается на сайте авиакомпании.

«Аэрофлот» анонсировал прямые рейсы в Шри-Ланку
Фото: Globallookpress.comGloballookpress.com

Уточняется, что полеты из Москвы запланированы дважды в неделю на самолетах Airbus A330-300. Маршрут Москва — Коломбо будет выполняться по четвергам и субботам, а обратный рейс — по пятницам и воскресеньям. Первый вылет состоится 2 сентября в 23:40, прибытие в Коломбо — в 10:50 по местному времени. Время отправления обратного рейса — 23:55 по местному времени, прибытия — 06:50 по Москве.

Отмечается, что минимальная стоимость перелета составляет 20 тысяч рублей, в цену включена только ручная кладь. Дополнительно покупка багажа обойдется в 1,5 тысячи рублей.

Новости путешествий,Аэрофлот,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители