«Круглосуточно летают вертолеты»: туристы о Турции

Рядом с турецким городом Манавгат в провинции Анталья продолжают бушевать лесные пожары, которые за последние несколько дней приблизились к зоне отдыха туристов на несколько километров. Об этом URA.RU рассказали тюменцы, которые отдыхают в одном из местных отелей.
«Раньше зарево от лесных пожаров виднелось где-то далеко. Сейчас огонь приблизился к нашему и соседним отелям на довольно приличное расстояние. Администрация говорит, что все в порядке, бояться нечего. Но рядом с нами уже круглосуточно летают вертолеты с емкостями для тушения воды. Также днем можно увидеть, как самолеты-амфибии один за другим набирают воду из моря. Все это вызывает определенное беспокойство»,
— сообщил один из тюменцев в разговоре с агентством.
Он добавил, что многие туристы упаковали вещи на случай внезапной эвакуации. По слухам, в соседних городах постояльцев нескольких отелей экстренно вывезли из мест отдыха посреди ночи из-за лесных пожаров.