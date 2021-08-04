«Круглосуточно летают вертолеты»: туристы о Турции

«Раньше зарево от лесных пожаров виднелось где-то далеко. Сейчас огонь приблизился к нашему и соседним отелям на довольно приличное расстояние. Администрация говорит, что все в порядке, бояться нечего. Но рядом с нами уже круглосуточно летают вертолеты с емкостями для тушения воды. Также днем можно увидеть, как самолеты-амфибии один за другим набирают воду из моря. Все это вызывает определенное беспокойство»,