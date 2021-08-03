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Стюардесса пригрозила вышвырнуть пассажирку из самолета из-за коротких шорт

Lenta.ru
2 часа назад

В США стюардесса унизила пассажирку из-за слишком откровенного наряда и пригрозила вышвырнуть ее из самолета. О произошедшем девушка с ником @sierrasteadman рассказала в нескольких видео в TikTok-аккаунте.

Стюардесса пригрозила вышвырнуть пассажирку из-за коротких шорт
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам путешественницы, сотрудница авиакомпании Alaska Airlines подошла к ней во время полета, грубо взяла за руку и начала «орать на весь салон», ругая ее внешний вид. На пассажирке были короткие шорты и кроп-топ. Затем бортпроводница пригрозила выгнать пассажирку с рейса, если она «не прикроется».

На одном из роликов автор публикаций снимает свое заплаканное лицо, прикрывшись маской и капюшоном.

«Когда стюардесса опозорила тебя на весь самолет и хочет вышвырнуть из-за того, что на тебе надето»,

— прокомментировала она и добавила, что еще никогда не чувствовала себя настолько униженной и смущенной.

В комментариях под видео пользователи сети поддержали блогершу.

«Не понимаю, как персонал может говорить такие гнусные вещи», «Сейчас все носят шорты и кроп-топы. Очень жаль, что это случилось именно с тобой», «Почему тогда пассажиры не жалуются на внешний вид стюардесс?» — писали они.

Позже представители авиакомпании прислали девушке письмо с извинениями и сообщили, что начали расследование инцидента.

Ранее в июле стюардесса авиакомпании American Airlines заставила пассажирку переодеться из-за «оскорбительной» надписи на ее толстовке. На ней была фраза «Да пошел ты, рак». Бортпроводница подошла к путешественнице и в грубой форме попросила прикрыть надпись.

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