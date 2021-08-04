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Россиянам раскрыли направления для необычного отдыха внутри страны

Lenta.ruиещё 1
2 часа назад

Эксперты раскрыли идеи для необычных путешествий по России — туристам предложили посетить Урал, Северный Кавказ и Дальний Восток. Об этом сообщает газета «Аргументы и факты».

Где необычно отдохнуть в России
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, в Ростуризме посоветовали присмотреться к оздоровительному или активному отдыху на природе в Башкирии, Челябинской области или в республиках Северного Кавказа — Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Чечне и Карачаево-Черкесии.

Среди менее распространенных направлений внутри страны специалисты назвали Мурманскую область, Камчатку, Сахалин и Приморский край.

Кроме того, россиянам порекомендовали обратить внимание на круизы разных форматов — речные и железнодорожные. Путешествие по Волге познакомит не только со старинными купеческими городами (Ярославлем и Нижнем Новгородом), но и с разными народами и традициями республик в Чувашии и Татарстане.

Железнодорожный круиз — это возможность за одну поездку увидеть терминальные источники в Кисловодске, каньоны Дагестана, мечети, а также древнюю цитадель в Дербенте.

Ранее в июле россияне раскрыли способы взглянуть на свой город глазами туриста. Для этого они посоветовали изучить главные достопримечательности вблизи от дома, а также предложили снять номер в местном отеле с целью сменить обстановку.

Новости путешествий,Ростуризм,
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