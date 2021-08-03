Метеорологические явления могут влиять на ход полета. При этом для одного самолета гроза будет опасной, а для другого — нет. "Рамблер" выяснил, правда ли, что в плохую погоду самолёты разбиваются чаще.

Глория Кулеза из Федерального управления гражданской авиации США утверждает, что в 23% случаев авиационных катастроф погодные условия можно называть решающим фактором.

Например, слабое обледенение опасно в зависимости от того, оборудовано ли воздушное судно противообледенительной системой. Однако эксперты считают, что многое зависит от погоды, но исход событий зависит от действий экипажа.

Сильные штормы и ураганы могут повредить крылья небольшого самолета, но пилоты и диспетчеры делают все, чтобы в них не попадать. Экипажи стараются не приближаться к штормовым зонам ближе, чем на 16 км. Погодные радары помогают выявить штормовые зоны и поменять курс, чтобы избежать попадания в опасные погодные условия.

Сильный дождь или мокрый снег могут спровоцировать срыв пламени в камере сгорания. Как правило, в этом случае пилоты могут восстановить работу двигателей, но не всегда. В основном, это связано с отсутствием опыта у пилота.