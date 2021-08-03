"Небо прояснилось": очевидцы — о ситуации в Турции

Жители Турции рассказали, что происходит в стране на фоне лесных пожаров. Об этом сообщает TourDom.ru.
«Сегодня с утра в Анталье голубое небо и яркое солнце. Запаха гари не ощущается»,
– рассказала турагент Мария Шекер.
Житель Анталийского побережья Владимир Хотько также подтвердил, что дыма уже нет:
"Небо над Аланьей чистое, облака уже не черные, а светлые, это говорит о том, что пожары не такие сильные. Пожарные с воздуха и земли продолжают уничтожать огонь. А для туристов и гостей жизнь продолжается. Отели заполнены, на пляжах многолюдно. Стоит очень жаркая погода, что и нужно отдыхающим, но очень мешает в борьбе с огнем".
Ранее "Рамблер" сообщал, что россиянин сравнил траты на отдых в Турции и Крыму.