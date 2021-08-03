"Небо прояснилось": очевидцы — о ситуации в Турции

"Небо над Аланьей чистое, облака уже не черные, а светлые, это говорит о том, что пожары не такие сильные. Пожарные с воздуха и земли продолжают уничтожать огонь. А для туристов и гостей жизнь продолжается. Отели заполнены, на пляжах многолюдно. Стоит очень жаркая погода, что и нужно отдыхающим, но очень мешает в борьбе с огнем".