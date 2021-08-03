Бортпроводники помогли пассажирке родить в поезде

Жительница Сахалина родила ребенка во время дальнего следования поезда. Роды приняли бригада российских проводников и врач-пассажир. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной железной дороги.

«В поезде дальнего следования Ноглики — Южно-Сахалинск у беременной пассажирки начались роды. Поездная бригада помогла появиться на свет малышу»,

— рассказал сотрудник компании, подчеркнув, что роды принял акушер-гинеколог, которым оказался один из пассажиров.

В пресс-службе также отметили, что мать и новорожденный чувствуют себя хорошо. На станции села Советское Долинского района их забрала скорая помощь и доставила в областной центр.