Раскрыты схемы обмана в отелях «все включено» в Турции

Российским туристам раскрыли схемы обмана, которые используются при организации питания в отелях Турции по системе «все включено». Об этом сообщает издание «Аргументы и факты».

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Одни из самых распространенных уловок — добавление большого количества сои в мясные продукты, приготовление блюд не из свежих, а из консервированных морепродуктов, а также использование полуфабрикатов «непонятно из чего».

«Колбаса и сосиски в турецком all inclusive самые невкусные — это соевые продукты с минимумом говядины, и есть их не следует»,

— рассказал бывший повар одной из четырехзвездочных гостиниц Антальи Осман Меджид.

Другая хитрость заключается в том, что постояльцам гостиниц нередко наливают местный «самопал» вместо качественного алкоголя. «Допустим, вы взяли тур Ultra all inclusive или Maximum all inclusive, включающий заграничный алкоголь. Заказали в баре коктейль, бармен смешает "мохито" со спиртным турецкого производства. Также норма, когда вы заказали бокал французского либо итальянского вина, принести бюджетное турецкое в надежде, что вы уже выпимши и разницы не заметите», — поделилась мнением сотрудница турагентства в Аланье Надежда Мелехова. Специалист отметила, что обманывать клиентов в Турции прибыльно, поскольку в стране установлены большие акцизы на иностранное спиртное.