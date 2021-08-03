Саудовская Аравия отменила карантин для туристов

Теперь обладателям туристических виз, которые прошли полную вакцинацию от COVID-19, не придется проходить карантин при въезде в Саудовскую Аравию. Об этом сообщает АТОР.

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Примечательно, что вакцина "Спутник V" в стране не котируется. В Саудовскую Аравию пустят туристов, привитых одной из одобренных вакцин: Oxford/Astra Zeneca, Pfizer/BioNTech, Moderna и Johnson and Johnson.

Также страна открыта для путешественников, сделавшим прививку Sinopharm или Sinovac. Но им придется получить дополнительную дозу одной из четырех вакцин, одобренных в Королевстве. При этом всем без исключения въезжающим в страну нужно будет предоставить отрицательный ПЦР-тест, взятый не ранее, чем за 72 часа до вылета.