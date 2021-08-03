В Сети раскрыли бесплатные развлечения в Сочи

Многие туристы жалуются на очень дорогой отдых в Сочи. Поэтому в Сети обсудили варианты бесплатных развлечений в главном курортном городе России.
В одном из популярных сообществ перечислили следующие варианты:
"Я советую побывать в парке Ривьера. В вашем распоряжении уютные аллеи, фонтаны и набережная, где можно гулять по вечерам, слушать концерты и любоваться закатами
В сквере "Фитофантазия" вы найдёте укромный уголок. В нём не так многолюдно, как в Ривьере, и по-своему красиво
Водопад в селе Пластунка. Это в 14 км от Сочи, но оно того стоит, потому что перед вами грандиозный поток воды высотой 27м
В Общественно-культурном центре "Галактика" вы можете поиграть в виртуальный футбол на втором этаже или подняться на крышу и насладиться музыкальным танцующим фонтаном с панорамным видом на горы...".
Другие пользователи поделились своими идеями:
"+ Тропа Терренкур бесплатная на Мацесте";
"На автобусе 114 от морвокзала до конечной и на водопады реки Кутарка. Оплата только за проезд на автобусе. Дешево и сердито.";
"Дзыхринское ущелье и корабельные скалы - красивое место. Ост. Форелевое хозяйство, на 105 автобусе. Вообще бесплатных мест еще пока много".