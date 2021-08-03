Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Войти в почту

В Сети раскрыли бесплатные развлечения для туристов в Сочи

Диана Товсепова
2 часа назад

Многие туристы жалуются на очень дорогой отдых в Сочи. Поэтому в Сети обсудили варианты бесплатных развлечений в главном курортном городе России.

В Сети раскрыли бесплатные развлечения в Сочи
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В одном из популярных сообществ перечислили следующие варианты:

"Я советую побывать в парке Ривьера. В вашем распоряжении уютные аллеи, фонтаны и набережная, где можно гулять по вечерам, слушать концерты и любоваться закатами

В сквере "Фитофантазия" вы найдёте укромный уголок. В нём не так многолюдно, как в Ривьере, и по-своему красиво

Водопад в селе Пластунка. Это в 14 км от Сочи, но оно того стоит, потому что перед вами грандиозный поток воды высотой 27м

В Общественно-культурном центре "Галактика" вы можете поиграть в виртуальный футбол на втором этаже или подняться на крышу и насладиться музыкальным танцующим фонтаном с панорамным видом на горы...".

Соцсети

Другие пользователи поделились своими идеями:

"+ Тропа Терренкур бесплатная на Мацесте";

"На автобусе 114 от морвокзала до конечной и на водопады реки Кутарка. Оплата только за проезд на автобусе. Дешево и сердито.";

"Дзыхринское ущелье и корабельные скалы - красивое место. Ост. Форелевое хозяйство, на 105 автобусе. Вообще бесплатных мест еще пока много".

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители