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Россиянам назвали стоимость билетов в Венгрию

Катерина Саломе
2 часа назад

Туроператоры провели исследование, в ходе которого проанализировали спрос на путевки в недавно открывшуюся для туристов Венгрию. Также на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР) они назвали стоимость авиабилетов.

Россиянам назвали стоимость билетов в Венгрию
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Так, «Аэрофлот» предлагает приобрести билеты минимум за 23 тысячи в одну сторону. Но если лететь лоукостером Wizz air, то поездка в обе стороны обойдется всего в 11 тысяч рублей.

По мнению туроператоров, среди вакцинированных россиян Венгрия наверняка станет популярным туристическим направлением. Путешественникам предложат путевки разных форматов: как оздоровительные поездки на термальные курорты, так и сити-туры в Будапешт. Однако несмотря на шировкий выбор путевок «взрывного» спроса эксперты не ждут из-за действующих ограничений.

Ранее «Рамблер» сообщал о том, что туроператоры сообщили о падении спроса на курорты РФ.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,Аэрофлот,
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