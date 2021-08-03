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В Турции построили самую длинную в мире яхту из стали

Lenta.ru
3 часа назад

Турецкая судостроительная компания Alia Yachts построила самую длинную яхту из стали и алюминия в мире. Об этом сообщает Daily Mail.

В Турции построили самую длинную в мире яхту из стали
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Речь идет о судне Al Waab II длиной 54,8 метра и весом 500 тонн. Согласно материалу, лодка предназначена для семейного отдыха и способна вместить до 12 человек. Яхта оснащена двухэтажной спальней на верхней палубе, просторной зоной для отдыха и трапом для прыжков в воду. Стоимость Al Waab II пока не раскрывается.

Прежде чем судно будет передано владельцу, имя которого не указано, оно пройдет несколько ходовых испытаний. По информации издания, компания представит лодку в сентябре на показе яхт в Монако.

В июне европейцы построили самую большую яхту в мире и оценили ее в 43 миллиарда рублей. Речь идет о судне Somnio длиной 221,8 метра, которое признали самой большой яхтой в мире. Кроме того, для него была придумана новая категория — «Яхтенный лайнер». На борту лодки размещены 39 апартаментов класса люкс, они продаются по цене от 8,1 миллиона фунтов стерлингов (613 миллионов рублей).

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