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Россиянам назвали стоимость билетов в недавно открывшуюся европейскую страну

Lenta.ru
3 часа назад

Туроператоры оценили спрос на путевки и назвали стоимость авиабилетов в недавно открывшуюся европейскую страну. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Россиянам назвали стоимость билетов в Венгрию
Фото: UnsplashUnsplash

Купить билеты в Венгрию из Москвы можно в среднем за 11 тысяч рублей в обе стороны — такие цены предлагает лоукостер Wizz air. Дороже обойдутся перевозки «Аэрофлотом» — стоимость билетов в одну сторону составляет минимум 23 тысячи рублей.

Отмечается, что российским туристам предложат путевки разных форматов. Во-первых, это оздоровительные и лечебные поездки на термальные курорты, во-вторых, сити-туры в Будапешт с дополнительными экскурсиями по стране.

Туроператоры добавили, что Венгрия станет популярным направлением среди вакцинированных россиян, которые «соскучились» по Европе. Однако «взрывного» спроса эксперты не ждут из-за действующих ограничений.

Ранее в июле Венгрия открылась для привитых россиян — туристы смогут въезжать в страну без карантина и ПЦР-тестов. Также посетить республику без ограничений смогут те, кто переболел COVID-19 за последние шесть месяцев.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,Аэрофлот,
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