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Российские бортпроводники помогли пассажирке родить в поезде на ходу

Lenta.ru
1 час назад

Бригада российских проводников и врач-пассажир приняли роды у жительницы Сахалина в поезде дальнего следования на ходу. Об этом во вторник, 3 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной железной дороги.

Бортпроводники помогли пассажирке родить в поезде
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«В поезде дальнего следования Ноглики — Южно-Сахалинск у беременной пассажирки начались роды. Поездная бригада помогла появиться на свет малышу», — рассказал сотрудник компании, отметив, что среди пассажиров был акушер-гинеколог, который и принял роды.

Также в пресс-службе сообщили, что мать и ребенка забрала скорая помощь на станции села Советское Долинского района и доставила в областной центр. Известно, что они чувствуют себя хорошо.

Ранее сообщалось, что женщина родила ребенка сразу после посадки самолета в Майами и назвала дочь в честь аэропорта в знак благодарности. Женщина прилетела из Чикаго, чтобы совершить пересадку и отправиться в Гондурас. Однако сразу после прибытия у пассажирки начались схватки, и ей пришлось в экстренном порядке обратиться за медицинской помощью.

Новости путешествий,РИА Новости,
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