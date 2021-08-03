В Крыму поставят таблички в кафе с привитым персоналом

Во всех ресторанах и кафе Крыма, где весь персонал привит от коронавируса, установят специальные таблички. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства экономического развития республики.

"На объектах общепита, которые соблюдают все требования и рекомендации Роспотребнадзора , будут установлены специальные таблички. На них указано, что все сотрудники вакцинированы и в заведении безопасно отдыхать",

Недавно стало известно о том, что на полуострове разрешили ночную работу первым 18 заведениям. Во всех были строго соблюдены нормы Роспотребнадзора, сотрудники сделали вакцинацию, а также руководство предоставило доступ к камерам видеонаблюдения. В пресс-службе отметили, что сейчас на рассмотрение постоянно поступают новые заявки с просьбой разрешить работу в ночное время.