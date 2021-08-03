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В Крыму поставят спецтаблички в кафе с привитым персоналом

Катерина Саломе
46 минут назад

Во всех ресторанах и кафе Крыма, где весь персонал привит от коронавируса, установят специальные таблички. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства экономического развития республики.

В Крыму поставят таблички в кафе с привитым персоналом
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

"На объектах общепита, которые соблюдают все требования и рекомендации Роспотребнадзора, будут установлены специальные таблички. На них указано, что все сотрудники вакцинированы и в заведении безопасно отдыхать",

- заявили в министерстве.

Недавно стало известно о том, что на полуострове разрешили ночную работу первым 18 заведениям. Во всех были строго соблюдены нормы Роспотребнадзора, сотрудники сделали вакцинацию, а также руководство предоставило доступ к камерам видеонаблюдения. В пресс-службе отметили, что сейчас на рассмотрение постоянно поступают новые заявки с просьбой разрешить работу в ночное время.

Ранее "Рамблер" сообщал о том, что названо условие снижения цен на отдых в Крыму.

Новости путешествий,Роспотребнадзор,
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