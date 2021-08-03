Названы популярные места для романтического отдыха

Ялта и Сочи стали самыми популярными направлениями для романтического отдыха в предстоящем бархатном сезоне. Об этом стало известно из исследования сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, результаты которого поступили в редакцию «Ленты.ру».

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По данным аналитиков, в основном длительность поездок составляет от 1 до 10 дней, а средняя стоимость проживания варьируется от 1,5 до 6 тысяч рублей за ночь. Самое бюджетное размещение можно найти в Новом Афоне — 10 дней обойдутся в 1,5 тысячи рублей, а самое дорогое — в Лахденпохье. Там за неделю проживания придется заплатить шесть тысяч рублей.

Наиболее востребованными направлениями начала осени эксперты также назвали Санкт-Петербург, Новый Афон, город Лахденпохья в Республике Карелия и Ростов-на-Дону. Кроме того, в десятку любимых мест россиян для романтического отдыха вошли Калининград, Казань, Кисловодск и Воронеж.