Россиянка сравнила Крым сейчас и 30 лет назад

Российская туристка побывала в Крыму впервые за 30 лет и призвала сформировать «адекватные ожидания» от курорта. Впечатления женщины от поездки опубликовал портал Hotline.travel.

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости Константин Михальчевский / РИА Новости

Как рассказала автор, изменения в Коктебеле оказались незначительными: например, вдоль трасс все-также можно встретить машины с вывеской «Жилье», а «шашлычки» на пляжах никуда не исчезли.

«Да и внешний вид набережной — как из конца 1980-х. Даже музыкальный репертуар местами тот же, с "Белыми розами" от "Ласкового мая"», — отметила она.

Также женщина добавила, что далеко не все цены на жилье в Крыму «запредельные». На полуострове встречаются как палаточные лагеря и кемпинги, так и роскошные отели стоимостью в 85 тысяч рублей в сутки.

По словам туристки, Крым привлекает романтиков и «чакрооткрывателей», которые в свободное время занимаются попрошайничеством. «Чаще они обитают в своих небольших палаточных комьюнити, где бьют в барабаны, играют на глиняных свистульках и празднуют жизнь другими способами», — добавила женщина.