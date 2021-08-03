Россиянин сравнил траты на отдых в Турции и Крыму

Россиянин отдохнул в Турции и Крыму, сравнил основные траты во время поездки и назвал самый выгодный курорт. Своими выводами мужчина поделился в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Фото: страница «BEZгида» в Яндекс.Дзен страница «BEZгида» в Яндекс.Дзен

Блогер посетил Крым в текущем летнем сезоне, а Стамбул и несколько небольших городков по соседству — в 2017 году. Для корректного сравнения расходов автор пересчитал все цены по актуальному курсу и понял, что траты для россиян почти не поменялись — за четыре года рубль и турецкая лира просели почти одинаково.

По словам путешественника, стоимость жилья оказалась схожей. Средняя цена за ночь в бюджетном отеле в Крыму составила 1,3 тысячи рублей, в Турции — 1,2 тысячи рублей.

На питание и поездки на общественном транспорте в Стамбуле турист потратил несколько меньше, чем в Крыму — разница измерялась в несколько сотен рублей. Аналогичная ситуация обстоит с ценами на посещение знаковых достопримечательностей.

В итоге турист пришел к выводу, что поездка за границу может обойтись не только дешевле, но и комфортнее, чем отдых на популярных российских курортах.

«Турецкий уровень комфорта однозначно выигрывает. Например, тех же автобусов, шведского стола в каждой гостинице и отсутствия хамства, которое на нашем полуострове, к сожалению, встречается», — подчеркнул он.