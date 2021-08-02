"Люди травятся": россиянка – про отдых в Геленджике

"Я не питалась нигде, кроме как дома. Все, кто жил с нами по соседству, тоже травились больше 1 раза. В конце отпуска мы поняли, в чем дело, и про это нам рассказала жительница Геленджика. Она прямым текстом сказала, что каждый год все их больницы переполнены туристами, и все они болеют ротовирусом".