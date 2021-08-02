"Люди травятся": россиянка – про отдых в Геленджике

Российская туристка рассказала о минусах отдыха в Геленджике. "Рамблер" делится ее историей.
По словам девушки, в море выходит канализационная труба, из-за чего вода становится опасной.
"Так как это бухта, вода не обновляется практически, и в самой воде разводятся бактерии. Многие люди травятся, но многие люди не подозревают что это из-за воды, которая случайно может затечь в нос. Все они думают, что скорее всего что-то съели, но все куда уж хуже", - рассказала россиянка.
Она за весь отпуск отравилась три раза:
"Я не питалась нигде, кроме как дома. Все, кто жил с нами по соседству, тоже травились больше 1 раза. В конце отпуска мы поняли, в чем дело, и про это нам рассказала жительница Геленджика. Она прямым текстом сказала, что каждый год все их больницы переполнены туристами, и все они болеют ротовирусом".
Несмотря на молодой возраст, последние отравления туристка перенесла тяжело.
Ранее "Рамблер" сообщал, что в Сочи начали вакцинировать туристов по новым правилам.