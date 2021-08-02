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"Больницы переполнены туристами": россиянка рассказала про отдых в Геленджике

Анна Арсеньева
49 минут назад

Российская туристка рассказала о минусах отдыха в Геленджике. "Рамблер" делится ее историей.

"Люди травятся": россиянка – про отдых в Геленджике
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам девушки, в море выходит канализационная труба, из-за чего вода становится опасной.

"Так как это бухта, вода не обновляется практически, и в самой воде разводятся бактерии. Многие люди травятся, но многие люди не подозревают что это из-за воды, которая случайно может затечь в нос. Все они думают, что скорее всего что-то съели, но все куда уж хуже", - рассказала россиянка.

Она за весь отпуск отравилась три раза:

"Я не питалась нигде, кроме как дома. Все, кто жил с нами по соседству, тоже травились больше 1 раза. В конце отпуска мы поняли, в чем дело, и про это нам рассказала жительница Геленджика. Она прямым текстом сказала, что каждый год все их больницы переполнены туристами, и все они болеют ротовирусом".

Несмотря на молодой возраст, последние отравления туристка перенесла тяжело.

Ранее "Рамблер" сообщал, что в Сочи начали вакцинировать туристов по новым правилам.

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