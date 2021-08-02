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9 главных природных катаклизмов лета 2021

Мира Маркина
2 часа назад

В июне и июле этого года практически каждый день появлялись известия о новых природных бедствиях. Пожары, наводнения и землетрясения происходили в разных уголках планеты — как далеко от цивилизации, так и в центре туристических курортов. "Рамблер" собрал главные природные катаклизмы, которые мы наблюдали этим летом.

В конце июня Якутию окутали лесные пожары. На 2 августа действуют более 160 лесных пожаров, горят особо охраняемые природные территории.
1/9 В конце июня Якутию окутали лесные пожары. На 2 августа действуют более 160 лесных пожаров, горят особо охраняемые природные территории.
Фото: РИА Новости
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В начале июля в Каспийском море произошел взрыв. Власти Азербайджана заявили об извержении грязевого вулкана.
2/9 В начале июля в Каспийском море произошел взрыв. Власти Азербайджана заявили об извержении грязевого вулкана.
Фото: @Liveuamap
Сильнейший смерч разрушил около 1200 домов в Чехии. Нанесен урон семи населенным пунктам; пострадало до 300 человек, погибло шестеро.
3/9 Сильнейший смерч разрушил около 1200 домов в Чехии. Нанесен урон семи населенным пунктам; пострадало до 300 человек, погибло шестеро.
Фото: globallookpress.com
17 июля на центральную территорию Китая обрушились сильнейшие за тысячу лет ливни. Провинция Хэнань оказалась под водой, погиб 71 человек.
4/9 17 июля на центральную территорию Китая обрушились сильнейшие за тысячу лет ливни. Провинция Хэнань оказалась под водой, погиб 71 человек.
Фото: globallookpress.com
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В июне зной и высокая температура захватили территорию всей планеты. В России температура превышала показатели нормы на 5-10 градусов.
5/9 В июне зной и высокая температура захватили территорию всей планеты. В России температура превышала показатели нормы на 5-10 градусов.
Фото: РИА Новости
Наводнение, вызванное циклоном Бернд, стало крупнейшим за последние 100 лет в Европе. Погибли не менее 228 человек.
6/9 Наводнение, вызванное циклоном Бернд, стало крупнейшим за последние 100 лет в Европе. Погибли не менее 228 человек.
Фото: globallookpress.com
Из-за сильных дождей на территории Кубани вышли из берегов реки Хорота и Мацеста. Затопило многие дома, объявили штормовое предупреждение.
7/9 Из-за сильных дождей на территории Кубани вышли из берегов реки Хорота и Мацеста. Затопило многие дома, объявили штормовое предупреждение.
Фото: РИА Новости
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Из-за продолжительных осадков значительно вырос уровень воды в восьми реках Хабаровского края. Вторая волна паводка ожидается после 3 августа.
8/9 Из-за продолжительных осадков значительно вырос уровень воды в восьми реках Хабаровского края. Вторая волна паводка ожидается после 3 августа.
Фото: РИА Новости
В конце июня сейсмологи зарегистрировали три землетрясения у восточного побережья Камчатки.
9/9 В конце июня сейсмологи зарегистрировали три землетрясения у восточного побережья Камчатки.
Фото: РИА Новости

Как сообщает агентство Bloomberg, природные бедствия могли стать следствием глобального изменения климата. По словам немецкого метеоролога Йоханнеса Квааса, аномально высокая температура и лесные пожары, обильные ливни и наводнения связаны с выбросами, произошедшими несколько десятилетий назад. Даже если сократить выброс веществ уже сейчас, температура на Земле продолжит повышаться.

Видео дня

1. Пожары в Якутии. Лесные пожары начались на территории республики в конце июня. На 2 августа действуют более 160 лесных пожаров, горят в том числе особо охраняемые природные территории. Дым от пожаров достиг территории США, а из-за смога жители перестали видеть на небе солнце.

2. Извержение вулкана в Каспийском море. В начале июля в 75 км от Баку произошел взрыв, который изначально приняли за извержение подводных залежей нефти. Власти Азербайджана опровергли слухи, заявив, что на самом деле произошло извержение грязевого вулкана. МЧС уточняет, что угрозы для нефтегазовой инфраструктуры нет.

3. Смерч в Чехии. Стихийное бедствие произошло вечером 24 июня. Нанесен урон семи населенным пунктам; пострадало до 300 человек, погибло шестеро. Сильнейший смерч за последние столетия разрушил около 1200 домов и объектов инфраструктуры.

4. Ливни в Китае. 17 июля на центральную территорию страны обрушились сильнейшие за тысячу лет ливни. Большая часть китайской провинции Хэнань оказалась под водой, затопило метро и многие здания, погиб 71 человек.

5. Аномальная жара в России и в мире. В июне зной и высокая температура захватили территорию всей планеты. Рекордно жаркий июнь был в Канаде и части США, в Гонконге наблюдалась самая высокая температура за всю историю (+36,3). В России температура варьировалась от региона к региону, превышая показатели нормы на 5-10 градусов.

6. Наводнения в Европе. Наводнение, вызванное циклоном Бернд, стало крупнейшим за последние 100 лет. Погибли не менее 228 человек: 182 в Германии, 42 в Бельгии, 1 в Италии, 1 в Австрии, 2 в Румынии.

7. Ливни и паводок на Кубани. На территории Краснодарского в результате сильных дождей вышли из берегов реки Хорота и Мацеста. Затопило многие дома, в городе объявили штормовое предупреждение. В Сочи и Лазаревском туристы были вынуждены отдыхать среди веток, которые принесло волнами во время шторма.

8. Паводок в Хабаровском крае. На прошлой неделе из-за продолжительных осадков значительно вырос уровень воды в восьми реках Хабаровского края. Вторая волна паводка ожидается после 3 августа, сообщает ТАСС.

9. Землетрясения на Камчатке. В конце июня сейсмологи зарегистрировали три землетрясения у восточного побережья Камчатки. 14 июля было зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,2 в акватории Авачинского залива.

Новости путешествий,Фото,МЧС,ИТАР-ТАСС,
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