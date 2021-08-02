9 главных природных катаклизмов лета 2021

В июне и июле этого года практически каждый день появлялись известия о новых природных бедствиях. Пожары, наводнения и землетрясения происходили в разных уголках планеты — как далеко от цивилизации, так и в центре туристических курортов. "Рамблер" собрал главные природные катаклизмы, которые мы наблюдали этим летом.

Как сообщает агентство Bloomberg, природные бедствия могли стать следствием глобального изменения климата. По словам немецкого метеоролога Йоханнеса Квааса, аномально высокая температура и лесные пожары, обильные ливни и наводнения связаны с выбросами, произошедшими несколько десятилетий назад. Даже если сократить выброс веществ уже сейчас, температура на Земле продолжит повышаться.

Видео дня

1. Пожары в Якутии. Лесные пожары начались на территории республики в конце июня. На 2 августа действуют более 160 лесных пожаров, горят в том числе особо охраняемые природные территории. Дым от пожаров достиг территории США, а из-за смога жители перестали видеть на небе солнце.

2. Извержение вулкана в Каспийском море. В начале июля в 75 км от Баку произошел взрыв, который изначально приняли за извержение подводных залежей нефти. Власти Азербайджана опровергли слухи, заявив, что на самом деле произошло извержение грязевого вулкана. МЧС уточняет, что угрозы для нефтегазовой инфраструктуры нет.

3. Смерч в Чехии. Стихийное бедствие произошло вечером 24 июня. Нанесен урон семи населенным пунктам; пострадало до 300 человек, погибло шестеро. Сильнейший смерч за последние столетия разрушил около 1200 домов и объектов инфраструктуры.

4. Ливни в Китае. 17 июля на центральную территорию страны обрушились сильнейшие за тысячу лет ливни. Большая часть китайской провинции Хэнань оказалась под водой, затопило метро и многие здания, погиб 71 человек.

5. Аномальная жара в России и в мире. В июне зной и высокая температура захватили территорию всей планеты. Рекордно жаркий июнь был в Канаде и части США, в Гонконге наблюдалась самая высокая температура за всю историю (+36,3). В России температура варьировалась от региона к региону, превышая показатели нормы на 5-10 градусов.

6. Наводнения в Европе. Наводнение, вызванное циклоном Бернд, стало крупнейшим за последние 100 лет. Погибли не менее 228 человек: 182 в Германии, 42 в Бельгии, 1 в Италии, 1 в Австрии, 2 в Румынии.

7. Ливни и паводок на Кубани. На территории Краснодарского в результате сильных дождей вышли из берегов реки Хорота и Мацеста. Затопило многие дома, в городе объявили штормовое предупреждение. В Сочи и Лазаревском туристы были вынуждены отдыхать среди веток, которые принесло волнами во время шторма.

8. Паводок в Хабаровском крае. На прошлой неделе из-за продолжительных осадков значительно вырос уровень воды в восьми реках Хабаровского края. Вторая волна паводка ожидается после 3 августа, сообщает ТАСС.